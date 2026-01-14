Análisis político | El partido de Johannes Kaiser se desmarca del gabinete de J.A Kast

Se ha vivido un día movido en la política chilena. Por la mañana, la pauta estuvo marcada por la salida del Partido Socialista de la coalición del Gobierno de Gabriel Boric. El cual ha plasmado un notorio quiebre en el oficialismo. Y por la tarde, el Partido Nacional Libertario anunció su marginación del gabinete del presidente José Antonio Kast.

En conversación con Lo que faltaba, Rodrigo Bravo y Mauricio Morales, analizaron las tensiones internas, externas y las señales de desorden que abarcan todo el escenario político chileno, marcado por la fragmentación y la incertidumbre.