Red Transformadora | Pobreza en Chile: ¿Qué muestran los resultados de la Casen 2024?

La Encuesta Casen 2024 mostró una disminución de la pobreza en Chile bajo una nueva metodología más exigente. Según este estándar, la pobreza por ingresos se ubicó en 17,3% en 2024, 3,2 puntos menos que en la medición anterior, mientras que la pobreza extrema llegó a 6,9%. También se registró una baja en la pobreza multidimensional, que alcanzó al 17,7% de la población, y en la pobreza severa, que afectó al 6,1%. Desde el Gobierno, la ministra Javiera Toro destacó que cerca de 600 mil personas habrían salido de la pobreza, atribuyendo los resultados a políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad económica y social.

Sin embargo, los resultados generaron cuestionamientos desde el mundo académico, que advirtió que la reducción de la pobreza depende en gran medida de las transferencias estatales más que del mercado laboral. Expertos de Clapes y la Fundación SOL señalaron que los subsidios alcanzaron niveles récord en 2024 y representan una parte significativa del ingreso de los hogares más vulnerables. Según estas estimaciones, sin ayudas del Estado la pobreza por ingresos podría llegar al 25%, evidenciando debilidades estructurales del empleo y los salarios en Chile.