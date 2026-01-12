DF en Infinita | Metro de Santiago incorpora retail y servicios en estaciones clave

La empresa estatal Metro anunció un proyecto que expande el área comercial en el sistema de transporte subterráneo en, al menos, tres puntos ubicados en estaciones claves de tránsito.

En una nueva edición de DF en Infinita, Magdalena Espinosa, periodista de Diario Financiero, analiza el plan que incorpora restaurantes, tiendas y hasta servicios de salud, según lo revelado por de Guillermo Muñoz, presidente de Metro.

Las estaciones consideradas que contarán con espacios comerciales son Los Leones y Universidad de Chile. Además, el plan del proyecto también buscará una modernización integral de las estaciones.

El negocio inmobiliario de Metro refuerza la estrategia financiera del sistema de transporte activando comercio y servicios al público.