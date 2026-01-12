Análisis político | Entre el pasado y el futuro: Boric, Kast y la pelea por el relato

A poco tiempo del término del Gobierno del presidente Gabriel Boric, la transición y cómo será el legado del gobierno saliente ha sido uno de los temas por analizar. El mandatario apuesta por la proyección del trabajo realizado en estos cuatro años y el nuevo gobierno de José Antonio Kast plantea las falencias del Estado que recibirán.

En conversación con ‘Lo que Faltaba’, Rodrigo Sánchez y Mauricio Morales analizan el momento que se vive en la política chilena donde la transición para el próximo gobierno de José Antonio Kast y el legado del presidente Gabriel Boric se vuelve un tema fundamental para estas fechas.