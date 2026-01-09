Red Transformadora | Desarrollo portuario chino en América Latina: ¿Amenaza u oportunidad para el comercio exterior chileno?

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), China controla una tercera parte de los puertos de gran calado de América Latina y el Caribe. Un estudio del Centro Internacional de Estudios Estratégicos (CSIS) determinó que empresas chinas son las principales inversoras o administradoras de al menos 37 puertos de la región.

¿Cómo incide el poderío de China en el territorio chileno? En nuestra sección de Red Transformadora de “Lo que Faltaba”, Roberto Zúñiga, jefe de carreras Logística y Comercio Exterior IP-CFT Santo Tomás sede Santiago Centro, analiza el impacto económico en el país.