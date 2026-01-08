DF en Infinita | Encuesta Casen: pese a baja respecto a 2022, un 17,3% de la población en Chile es pobre

Esta jornada la ministra Javiera Toro entregó los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) correspondiente al año 2024. El nuevo registro cuenta con ajustes metodológicos, entre ellos la eliminación del uso de alquiler dentro del cálculo de ingresos, además de considerar una canasta básica de alimentos saludables.

Según la encuesta Casen el promedio nacional de pobreza en Chile quedó en 17,3% en 2024, cifra baja en comparación a 2022, la cual se situaba en un 20,5%. En nuestra sección DF en Infinita de “Lo Que Faltaba” la periodista Amanda Santillán analiza las nuevas cifras.