Análisis político | Kast vs Boric: Los momentos que dejó la participación del presidente electo en Icare

Luego de su viaje a Perú, el presidente electo José Antonio Kast se reunió con los empresarios en Icare. En su discurso, Kast adelantó que el próximo martes 20 de enero presentará y confirmará a su gabinete de ministros. En la instancia además expresó que ahí se sabrá si habrá biministros, triministros y más. De la misma manera arremetió contra el presidente Gabriel Boric.

