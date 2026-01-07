Análisis político | Judd vs Boric: La respuesta del embajador de Estados Unidos al posteo del presidente

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brando Judd, respondió durante esta jornada al posteo en X del presidente Gabriel Boric sobre Donald Trump, esto en el contexto de la detención del venezolano Nicolás Maduro. Recordemos que el mandatario chileno criticó a quienes ceden ante las presiones del país norteamericano:

“Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EEUU Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan. Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”, publicó el mandatario.

Por su parte, Judd respondió en la misma publicación apuntando a la responsabilidad de todos quienes habitan el continente frente a los conflictos internacionales. En conversación con ‘Lo que Faltaba’, Rodrigo Sánchez y Mauricio Morales analizan las declaraciones del embajador de Estados Unidos.