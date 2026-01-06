Red Transformadora | PAES 2025: Avances y desafíos en el acceso a la Educación Superior

En nuestra sección de Red Transformadora de ‘Lo Que Faltaba’, William Young, director nacional de Admisión Santo Tomás, se refirió a los resultados de la PAES 2025. Dentro de los colegios que destacaron se encuentra el Colegio Cambridge College, de la comuna de Providencia, y el Colegio Cordillera de Las Condes. Dentro de los 100 mejores establecimientos solo uno es público: el Liceo Augusto D’Halmar de la comuna de Ñuñoa.