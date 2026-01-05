DF en Infinita | Cifras al petróleo venezolano: US$ 100 mil millones en inversiones para alcanzar producción de la era pre-Chávez

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el anuncio de Donald Trump de estar a cargo del país hasta una transición, una de las incógnitas que han surgido es respecto al futuro del petróleo venezolano y su incidencia en la economía global. En una nueva edición de DF En Infinita, Gabriela Arteaga, editora de DF SUD analiza las proyecciones de la industria.