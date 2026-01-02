Red Transformadora | “Efecto diciembre”: Salud mental y bienestar emocional en el cierre y comienzo de un nuevo año.

Llegó el 2026 y aunque ya comenzamos el nuevo año, para muchos cuando uno piensa en “diciembre” y el fin de año. Muchas personas lo asocian al cierre positivo y la celebración, pero para muchas otras se transforma en un periodo de alta carga emocional. Las exigencias laborales y académicas, los balances personales, la presión económica y las expectativas sociales por “estar bien” intensifican el estrés, la ansiedad y el agotamiento mental, fenómeno conocido como el “efecto diciembre”.

Este impacto no afecta a todos por igual: jóvenes bajo alta exigencia, personas mayores que enfrentan soledad o enfermedades, y quienes atraviesan duelos o conflictos familiares presentan mayor vulnerabilidad. El desafío está en reconocer las señales de malestar, ajustar expectativas, fortalecer el autocuidado y promover redes de apoyo y acceso oportuno a ayuda profesional para transitar el cierre y comienzo de año con mayor bienestar emocional.

En nuestra sección Red Transformadora de ‘Lo Que Faltaba‘, conversamos con Jade Ortiz Barrera, psicóloga y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Santo Tomás, sobre la salud mental en esta época del año.