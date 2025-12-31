Red Transformadora | Ley TEA: ¿Cuánto se ha avanzado en la inclusión de personas del espectro en establecimiento educacionales?

En el último tiempo se ha calificado como un fenómeno global el aumento en los diagnósticos de Trastorno del Espectro Autista (TEA). Diversos especialistas han señalado que la principal causa en esta alza es una mayor conciencia sobre el trastorno, la ampliación de los criterios tanto de diagnóstico como de sus síntomas o señales, además de la mejora en las herramientas y métodos que permiten una detección más temprana.

En el caso de Chile, en 2021 un estudio publicado por la Revista Chilena de Pediatría, afirmo que 1 de cada 51 niños que reside en zonas urbanas son parte del espectro. A su vez, según la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia del 2022, son 44.594 los adultos que presentan este trastorno.

En nuestra sección Red Transformadora de ‘Lo Que Faltaba’, conversamos con el Dr. Rolando Poblete, académico de la Facultad de Educación y director del Magíster en Gestión de la Educación Inclusiva de la Universidad Santo Tomás, sobre los avances y desafíos de la inclusión en Chile.