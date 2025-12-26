Red Transformadora | Evolución y desafíos del turismo nacional: ¿Qué tan atractivo es Chile como destino? 

Chile es un destino altamente atractivo a nivel mundial, especialmente por su turismo de naturaleza y aventura, avalado por premios internacionales y una fuerte recuperación del turismo postpandemia. Destaca por su diversidad de paisajes y el creciente interés desde mercados clave, junto a una mejor percepción de seguridad.

Sin embargo, enfrenta desafíos relevantes: mejorar la conectividad e infraestructura, avanzar en sostenibilidad, diversificar su oferta más allá de la naturaleza y reducir la estacionalidad. El reto es convertir su enorme potencial natural en una industria turística más integrada y sostenible para consolidarse como potencia global.