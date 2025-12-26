Datos Gloriosos: Qué ver, qué hacer y qué comer este fin de semana

Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! Nuestra querida directora radial, Loli San Martín, te trae los mejores panoramas para que disfrutes al máximo, ya sea quedándote en casa con una buena serie o saliendo a comer con familia o amigos.

Adiós, June | Netflix

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la vida de cuatro hermanos —y de su exasperante padre— da un giro inesperado como consecuencia del repentino deterioro en la salud de su madre. Mientras todos lidian con la complicada dinámica familiar que genera una posible pérdida, June, con su ingenio inagotable, toma el control de su propia despedida con un humor mordaz, verdades sin filtro y muchísimo amor.

Pluribus | Apple TV+

La persona más desgraciada sobre la faz de la tierra debe salvar el mundo de la felicidad. Está ambientada en un Albuquerque (Nuevo México) actual, que se enfrenta a un cambio abrupto que lo aleja del mundo conocido.

Año Nuevo en el Sheraton Miramar

Se adelantaron los detalles de la celebración de Año Nuevo en un reconocido hotel de Viña del Mar, que prepara una noche especial para despedir el año frente al mar. La propuesta contempla una cena de cuatro tiempos con maridaje, en un ambiente elegante y sofisticado, pensada para recibir el nuevo año con una experiencia gastronómica única. La actividad contará con cupos limitados y requiere reserva previa.