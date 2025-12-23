Red Transformadora | Incendios forestales en Chile: ¿Cuánto se ha avanzado en la logística humanitaria de este tipo de emergencias?

Al 21 de abril del 2024, según CONAF, se registraron 5.846 incendios forestales a nivel nacional, lo que representa una disminución del 14% respecto de la temporada anterior. No obstante, según datos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), más del 99% de estos incendios son provocados por acción humana.

En el espacio de Red Transformadora de ‘Lo Que Faltaba’, conversamos con el Dr. Luis Yáñez Sandivari, jefe de la carrera de Ingeniería Civil Industrial UST Santiago, sobre los avances en la prevención de incendios.