Análisis político | Pérez, Valencia y Bachelet: Las múltiples reuniones de José Antonio Kast

Casi una hora y media duró la reunión que sostuvo el presidente electo, José Antonio Kast, con la exmandataria Michelle Bachelet. Según explicó Kast, hablaron de seguridad, infancia, defensa y salud, pero también sobre la candidatura de Bachelet a la secretaría general de la ONU. Respecto a esto último, el mandatario electo afirmó que no compartirá su postura hasta el 11 de marzo. El presidente electo también sostuvo reuniones con el fiscal nacional Ángel Valencia y la Contralora de la República, Dorothy Pérez.

En conversación con “Lo que Faltaba”, Sylvia Córdova y Mauricio Morales analizan la agenda de José Antonio Kast.