Red Transformadora | Gastos y compras de fin de año: ¿Qué tanto se endeudan los chilenos durante esta época?

Según de una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), un 88% de las personas encuestadas comprará regalos de Navidad y un 12% no lo hará. Al proyectar el número de compras para la Navidad 2025, la mayoría de las personas estima que su nivel de compras será similar al del año pasado, un 49% declara que comprará lo mismo que en 2024, mientras que un 38% anticipa realizar menos compras y solo un 13% espera comprar más.

En conversación en Red Transformadora de ‘Lo que Faltaba’, la directora del Área de Administración Santo Tomás sede San Joaquín, Abigail Morales, analiza en qué gastan más los chilenos en las fiestas de fin de año.