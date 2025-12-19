Datos Gloriosos: Qué ver, qué hacer y qué comer este fin de semana
Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! Nuestra querida directora radial, Loli San Martín, te trae los mejores panoramas para que disfrutes al máximo, ya sea quedándote en casa con una buena serie o saliendo a comer con familia o amigos.
Ciudad de Sombras | Netflix
Ciudad de sombras (Netflix, 2025) es un thriller policíaco español ambientado en Barcelona, donde un inspector suspendido, Milo Malart (Isak Férriz), regresa para investigar el brutal asesinato de un empresario encontrado calcinado en la fachada de la Casa Milà (La Pedrera), de Gaudí; junto a la brillante subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui), descubren una red de corrupción y venganza ligada al desarrollo urbanístico de la ciudad, en una trama que mezcla misterio, crítica social y la historia oculta de Barcelona.
Una batalla tras otra | HBO
Una batalla tras otra (The Battle of Baktan Cross) es un thriller político de Paul Thomas Anderson que sigue a Bob (Leonardo DiCaprio), un ex revolucionario paranoico y drogado, que se ve forzado a reagrupar a viejos camaradas cuando su hija, Willa, desaparece tras la reaparición de su archienemigo, interpretado por Sean Penn; la trama, libremente inspirada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, explora la lucha contra el poder, el racismo y las consecuencias de la radicalización, mezclando acción trepidante con sátira y drama humano.
Mercado Paris Londres
El Mercado París Londres vuelve a las calles del centro de Santiago con su novena edición, celebrando además un año desde su debut. El evento, inspirado en el Mercado San Telmo de Argentina y popular en redes sociales como TikTok, se realizará el sábado 20 y domingo 21 de diciembre, entre 12:00 y 20:00 horas, con música en vivo, emprendimientos y gastronomía, en una versión especial navideña.
Como es habitual, el mercado contará con espectáculos musicales y una fiesta post show el sábado 20 en el bar Disco 45, desde las 20:00 hasta las 02:00 horas. La entrada será gratuita entre 20:00 y 21:00, y luego costará $10.000, incluyendo un trago. En la fiesta se presentarán los DJs Fantasna, Mariana Montenegro y Pepo Fernández.
O-Coolta | Vitacura
Ocoolta es una marca chilena de moda urbana que combina diseño contemporáneo con una identidad estética ligada a lo oscuro, alternativo y conceptual.
Se caracteriza por:
-
Prendas oversize y de siluetas amplias
-
Uso predominante de colores neutros como negro, gris y blanco
-
Gráficas minimalistas, tipografías marcadas y referencias underground
-
Una propuesta que cruza streetwear, arte y cultura alternativa
Ocoolta ha ganado visibilidad principalmente a través de redes sociales y colaboraciones con creadores, posicionándose como una marca de nicho dentro del streetwear chileno, con una comunidad joven que busca identidad, expresión y diferencia más que tendencias masivas.