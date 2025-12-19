Análisis político | Los primeros cara a cara entre Kast y el gobierno por “amarres” en el sector público

Diversas críticas han surgido desde la oposición en torno al reajuste del sector público acordado por el Ejecutivo, en particular la modificación planteada frente a la norma que establece la no renovación de contratas en subsecretarías, servicios públicos, delegaciones, entre otros, restringiendo asi el despido de funcionarios públicos en la antesala a un nuevo gobierno.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que el reajuste del sector público incluya una “norma de amarre” para limitar despidos en la próxima administración de José Antonio Kast. La vocera explicó que la medida busca reforzar derechos laborales y evitar despidos arbitrarios, aclarando que no impide desvinculaciones, sino que establece garantías y condiciones para resguardar el trabajo decente.

En conversación con ‘Lo que Faltaba’, la periodista Sylvia Córdova y el editor político de Meganoticias, Rodrigo Bravo, analizaron la polémica norma.