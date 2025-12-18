Análisis político | La estrategia del Gobierno frente a José Antonio Kast 

La ministra de la Mujer Antonia Orellana apuntó a las políticas en materia de derechos a las mujeres del próximo gobierno en ‘Qué Hay de Nuevo’ y advirtió que “Republicanos en general no está de acuerdo con la idea de los derechos de las mujeres”.

Desde el comando del presidente electo, Mara Sedini optó por no referirse en profundidad a las declaraciones de la ministra: “Nosotros, como les decía anteriormente, nosotros estamos preocupados de los chilenos, de llevar a cabo un proyecto que el 58% de la población decidió que era lo que quería para los próximos 4 años, estamos enfocados en eso. Y más allá de polemizar, estamos todos firmemente de acuerdo en los beneficios”.

En conversación con ‘Lo que Faltaba’, Rodrigo Sánchez y Mauricio Morales analizan la posición del Ejecutivo frente al presidente electo.