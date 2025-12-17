Red Transdormadora | Empleo público en Chile: ¿Qué tan transparente y completo es el registro de los recursos humanos del Estado?

El empleo público en Chile es monitorizado periódicamente por la Dirección de Presupuestos (Dipres) a través de informes estadísticos que recogen la dotación de personal en entidades del Estado, permitiendo seguir tendencias y variaciones a lo largo del tiempo.

Sin embargo, la transparencia del registro enfrenta desafíos importantes. Según el Consejo para la Transparencia (CPLT), aunque muchas instituciones publican sus datos en portales de transparencia, existen incumplimientos y reportes incompletos de dotaciones, especialmente a nivel municipal, donde alrededor del 18% de las municipalidades no había reportado información clara sobre sus funcionarios en 2025. Esta falta de datos actualizados y completos limita la fiscalización, la trazabilidad y una gestión eficiente de los recursos humanos en el Estado.