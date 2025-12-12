Red Transformadora | Proyección de la economía 2026: ¿Crecerá el PIB por sobre o debajo de lo previsto?

El Banco Central informó a inicios de diciembre que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció 2,2% anual en octubre. Según explicó el instituto emisor, el desempeño del décimo mes estuvo impulsado principalmente por los sectores de servicios y comercio. La serie desestacionalizada, en tanto, aumentó 0,7% respecto del mes anterior y 2,5% en doce meses.

Recientemente la OCDE actualizó sus proyecciones referentes a la economía chilena: si bien mantuvo su pronóstico de crecimiento del PIB de 2,4% para 2025, redujo sus apuestas para 2026. Según el organismo, la economía chilena se expandiría 2,2% el próximo año, por debajo del 2,4% proyectado en su informe de septiembre.

Conversamos en nuestra sección de Red Transformadora en Lo Que Faltaba con Pablo Pinto, rector de Santo Tomás sedes La Serena y Ovalle, sobre proyección económica del país en 2026.