Datos Gloriosos: Qué ver, qué hacer y qué comer este fin de semana
Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! Nuestra querida directora radial, Loli San Martín, te trae los mejores panoramas para que disfrutes al máximo, ya sea quedándote en casa con una buena serie o saliendo a comer con familia o amigos.
El misterio de Cemetery Road | Apple +
Cuando una casa explosiona en un tranquilo barrio de Oxford y una niña desaparece, la vecina Sarah Tucker se obsesiona con encontrarla y solicita la ayuda de la investigadora privada Zoë Boehm. Zoë y Sarah se encuentran de repente con una compleja conspiración que revela que las personas que durante mucho tiempo se creyeron muertas todavía están entre los vivos, mientras que los vivos se unen rápidamente a los muertos.
Knives out (Wake Up Dead Man) | Netflix
El detective Benoit Blanc se une a un joven y honesto sacerdote para investigar un crimen totalmente imposible en la iglesia de un pequeño pueblo con una oscura historia. Tercera entrega de la saga “Puñales por la espalda”.
Recomendaciones Navideñas:
Libro Ángeles Álamos
El nuevo libro de Ángeles Álamos, Recetas para Celebrar, reúne sus mejores preparaciones para fiestas y reuniones familiares. Con recetas sencillas y elegantes, consejos prácticos y fotografías inspiradoras, este libro invita a disfrutar la cocina gourmet y celebrar alrededor de la mesa.
Joyas Thereza
Thēreza es un universo único de versatilidad y sofisticación. Colecciones que proponen mágicos simbolismos y una identidad muy personal.
