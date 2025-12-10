Análisis Político | ¿Kast o Jara?: Presidente Boric prepara gestos con el candidato vencedor

Con tensos cruces e interrupciones, los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentaron en el último debate presidencial organizado por Anatel de cara al balotaje de este domingo 14 de diciembre. El encuentro duró 2 horas y media y se abordaron nueve bloques temáticos.

En ‘Lo que Faltaba’, Rodrigo Bravo y Rodrigo Sánchez se refirieron a los hitos que marcaron la contienda presidencial y a los gestos que el presidente Gabriel Boric está preparando para el domingo con el candidato vencedor y además anticiparon quiénes podrían ser los principales integrantes de cada gobierno.