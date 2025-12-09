Red Transformadora | Crisis por perros sin dueño en Chile: muertes, ataques y un problema fuera de control

En Chile, la crisis por ataques de perros llegó a un punto alarmante tras la muerte del ciclista Jorge Luis Agurto, cuyo deceso fue provocado por mordeduras de jaurías en Copiapó. A este caso se suman otros ataques recientes en Coronel y Maullín, lo que evidencia un problema estructural: el libre deambular de perros y la tenencia irresponsable.

El país enfrenta una estimación de 3.5 millones de perros sin dueño, según un estudio de la UC y Subdere. Esto afecta la seguridad pública, la salud, la biodiversidad y la ganadería. En 2024 se registraron más de 80 mil atenciones médicas por mordeduras, el doble que en 2020, y más de 80 muertes desde 2002.

Aunque existe la Ley de Tenencia Responsable (Ley Cholito), su aplicación es débil: municipios sin recursos, poca fiscalización, fallas en el Registro de Mascotas y escasa coordinación entre sectores. Además, persiste una cultura de abandono y reproducción sin control.

El problema golpea especialmente al mundo rural, donde perros asilvestrados atacan fauna nativa en peligro —como el zorro chilote y el guanaco— y causan pérdidas millonarias a pequeños ganaderos.

El diagnóstico es claro: Chile necesita políticas integrales, esterilización masiva, sanciones reales al abandono y una coordinación estatal sólida para proteger a las personas, los animales y los ecosistemas.