Red Transformadora | Ley que prohíbe uso de celulares en los colegios: ¿Contribuirá al bienestar psicológico y salud mental de niños, niñas y adolescentes?

Durante esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados dio el visto bueno final a una ley que marcará un hito en la política educativa chilena. A partir del año escolar 2026, quedará prohibido el uso de celulares y otros dispositivos móviles. La restricción operará durante las actividades curriculares dentro de la sala de clases y se extenderá a todos los integrantes de la comunidad educativa. En educación media, los reglamentos podrán establecer franjas horarias o espacios acotados donde se permita el uso de dispositivos.

Además de los dispositivos restringidos se incluyen una serie de excepciones que van desde necesidades educativas especiales hasta emergencias o actividades curriculares explícitamente autorizadas. Además, impone nuevas obligaciones a los colegios, que no solo deberán ajustar sus reglamentos internos antes de junio de 2026, sino también promover una “educación digital responsable” y prevenir riesgos como el ciberacoso, la adicción a las pantallas o el deterioro de las habilidades sociales.