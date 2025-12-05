Datos Gloriosos: Qué ver, qué hacer y qué comer este fin de semana

Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! Nuestra querida directora radial, Loli San Martín, te trae los mejores panoramas para que disfrutes al máximo, ya sea quedándote en casa con una buena serie o saliendo a comer con familia o amigos.

Los Abandonados | Netflix

La ranchera Fiona Nolan y su familia de huérfanos adoptados deben unir a sus vecinos contra la despiadada familia Van Ness tras sufrir una incursión en sus tierras. Los dos clanes se ven obligados a dejar a un lado su enemistad para terminar con una amenaza que aterroriza a la ciudad.

Killing Eve | Netflix

Killing Eve es un thriller de espías sobre la obsesión mutua entre Eve Polastri, una aburrida agente del MI5, y Villanelle, una glamurosa y despiadada asesina a sueldo de una organización misteriosa, que se persiguen por Europa en un juego del gato y el ratón lleno de intriga, comedia negra y duelos psicológicos, adaptada de la saga Codename Villanelle y creada por Phoebe Waller-Bridge.

En el amor y la guerra | Libro

“En el amor y en la guerra” de Ildefonso Falcones narra la historia de Arnau Estanyol en la Barcelona del siglo XV, nieto de La catedral del mar, quien lucha en Nápoles mientras su familia sufre un ataque devastador en casa, desencadenando una saga de venganza, amor, traición y lucha por la justicia en un mundo en transición entre la Edad Media y el Renacimiento, explorando temas como el honor, la dignidad humana y los derechos de las mujeres.

Chanchos Deslenguados | MUT

Fecha: viernes 12 y sábado 13

Horario: 12:00 a 20:30 hrs

Lugar: Piso 4, Mercado Urbano Tobalaba

Celebra los últimos días de primavera y la llegada del verano en una nueva edición de Chanchos Deslenguados, el encuentro que reúne lo mejor de los vinos naturales. Esta versión destaca por sumar un capítulo especial dedicado a las sidras naturales, ideales para descubrir nuevos sabores y explorar propuestas frescas y auténticas. Una cita imperdible para amantes del vino, la sidra y los buenos momentos en pleno MUT.