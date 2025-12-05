Análisis político | ¿Cómo será el último debate presidencial?

El último cruce de José Antonio Kast y Jeannette Jara antes de las elecciones presidenciales se realizará el próximo martes 9 de diciembre a las 21:00 hrs. Según informó el presidente de Anatel, Pablo Silva, el debate se efectuará sin asistencia del público y con un formato nuevo de los candidatos sentados frente a frente.

En conversación con ‘Lo que Faltaba’, Sylvia Córdoba y Agustín Bianchetti analizan todas las novedades del último encuentro entre los candidatos a La Moneda.