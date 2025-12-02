Red Transformadora | Seguridad alimentaria de NNA en edad escolar: estudio revela preocupante realidad en acceso adecuado y constante de alimentos

En 2022, alrededor de 2.400 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que refleja un aumento sostenido desde 2019. En Chile, según el Mapa Nutricional 2024 de Junaeb, más de la mitad de los estudiantes de colegios públicos presenta malnutrición por exceso.

En nuestra sección Red Transformadora de “Lo que Faltaba”, el Dr. Nelson Hun, director del Observatorio de la Alimentación ODA 360 de la Universidad Santo Tomás, analiza los riesgos en la alimentación escolar.