Análisis político | ¿Cómo la situación fronteriza con Perú afecta a las campañas presidenciales?

Esta jornada el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, descartó que exista una crisis en las fronteras con Perú luego de que el país hermano declarara estado de emergencia. En esa línea, sostuvo que se trata de un problema concreto en la franja entre el complejo Santa Rosa y ChacaYuta.

En ‘Lo Que Faltaba’, el periodista de Meganoticias, Rodrigo Sánchez, analiza la bajada comunicacional del gobierno y cómo afecta la semana de campaña de los candidatos.