Datos Goriosos: Qué ver y comer este fin de semana
Series de misterio, series para hacer crecer el corazoncito y lo mejor en gastronomía que puedas imaginar. Eso trae Gloria San Martín en sus ‘Datos Gloriosos’ de esta semana.
La Bestia En Mi | Netflix
Una famosa autora acaba envuelta en un retorcido juego mental con su rico y poderoso vecino nuevo… Quien podría ser un asesino. Protagonizada por Claire Danes y Matthew Rhys y producida por Jodie Foster.
Yellow | HBO Max
Dos fugitivas secuestran un taxi, pero al no saber manejarlo, se llevan también al conductor, quien atraviesa una crisis suicida. Una comedia caótica y con mucho corazón.
El Mesón De La Patagonia (Lo Barnechea)
Una oportunidad de probar en Santiago los sabores de la Patagonia; Centolla Fresca, Chupe de Centollas, Panqueque de Centolla y el tradicional Cordero al Palo, en diversas preparaciones.