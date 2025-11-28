Análisis político | La ‘guerra de fotos’ de los candidatos a La Moneda

La candidata oficialista Jeannette Jara se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet. Así lo informó a través de sus redes sociales, destacando el orgullo de dialogar “con una mujer que ha marcado la historia de nuestro país”. Por su parte la exmandataria, a través de un comunicado, señaló que “Chile vive un momento importante” y destacó a el sentido de servicio de la candidata oficialista.

No obstante, al día siguiente de este encuentro, la candidata sumó el apoyo de Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos.

El encuentro ocurre días después de que el expresidente Eduardo Frei se reuniera con el candidato José Antonio Kast.

En conversación con ‘Lo que Faltaba’, Rocío Fonseca y Agustín Bianchetti analizan las reuniones que han sostenido los candidatos a La Moneda con el círculo de exmandatarios.