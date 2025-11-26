Análisis político | Directiva DC deriva antecedentes por reunión con Kast para evaluar sanción contra el exmandatario

La Directiva de la Democracia Cristiana informó este miércoles que decidió remitir los antecedentes del expresidente Eduardo Frei al Tribunal Supremo del partido. Esto, luego de considerar que su reciente encuentro con el candidato presidencial de derecha José Antonio Kast constituye un hecho “de la mayor gravedad”. Según el comunicado, se estimó que la conducta del exmandatario vulnera decisiones colectivas previamente adoptadas y, por lo mismo, se solicitó al órgano disciplinario aplicar “las más altas medidas” en su contra.

En conversación con ‘Lo que Faltaba’, Agustín Bianchetti y Mauricio Morales analizan la medida de la Democracia Cristiana.