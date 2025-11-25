Análisis político | El espaldarazo de Eduardo Frei a Jara tras reunión con Kast

La Democracia Cristiana (DC) reaccionó con molestia tras conocerse la reunión privada entre el expresidente Eduardo Frei y José Antonio Kast. Militantes de la Democracia Cristiana notificaron al Tribunal Supremo del partido el encuentro que sostuvo Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) con José Antonio Kast (Rep), exigiendo que se expulse al exmandatario de la tienda. En concreto, se trata de los militantes Rodolfo Seguel y Juan Manuel Sepúlveda, quienes ya habían presentado una denuncia contra Frei en septiembre de 2024, a la que ahora sumaron los nuevos antecedentes.

En conversación con ‘Lo Que Faltaba’, la periodista de Megamedia Rocío Fonseca, junto a Mauricio Morales, analizaron la reunión entre el expresidente y el candidato Republicano.