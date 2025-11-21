Análisis político: El polémico rearme del comando de Jeannette Jara

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, realizó este viernes un polémico rearme de comando, tras la renuncia de Darío Quiroga. No obstante, el nuevo equipo estuvo marcado por la salida del artista urbano “Balbi el Chamako”, a solo tres horas de su designación, por tener una causa vigente por violencia intrafamiliar. Con ello se suma la integración de cuatro gobernadores que aún son investigados como imputados en el marco del caso ProCultura, una de las aristas más grandes del denominado caso Convenios.

