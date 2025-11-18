Red Transformadora | ¿Cómo influyó el voto obligatorio en las primeras elecciones presidenciales desde su retorno?
Las elecciones de este domingo fueron las primeras presidenciales con voto obligatorio desde su reinstauración, lo que elevó la participación al 85,4%, casi el doble que en 2021. Este cambio responde a años de baja participación y desafección política y busca fortalecer la representatividad democrática en un padrón ampliado.
Sin embargo, la obligatoriedad introduce desafíos: un electorado más diverso y desconfiado, con comportamientos volátiles y difícil de anticipar. Esto exige repensar la relación entre ciudadanía e instituciones, mejorar la educación cívica, modernizar la información electoral y fortalecer la transparencia.
Aunque el voto obligatorio aumenta la participación, no garantiza mayor compromiso ciudadano, por lo que será necesario ajustar aspectos del sistema electoral, fiscalización y capacidades del Servel para consolidar una democracia más robusta.