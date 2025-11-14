Datos Gloriosos: Qué ver, qué hacer y qué comer este fin de semana

Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! Nuestra querida directora radial, Loli San Martín, te trae los mejores panoramas para que disfrutes al máximo, ya sea quedándote en casa con una buena serie o saliendo a comer con familia o amigos.

Task | HBO MAX

La sinopsis de la serie Task se centra en un agente del FBI interpretado por Mark Ruffalo, quien lidera un grupo para detener una ola de robos violentos en casas de drogas. El perpetrador es un hombre de familia aparentemente común, interpretado por Tom Pelphrey, que se ha visto empujado a la desesperación por las circunstancias. La trama se desarrolla en los suburbios de Filadelfia, explorando el choque entre el deber del agente y la empatía que siente por el criminal, y cómo ambos hombres, atrapados por sus responsabilidades familiares, se ven obligados a confrontarse.

Match | Hulu (Disney)

La sinopsis más común para “Match” se refiere a la película biográfica de 2025 “Match: La reina de las apps de citas”, que narra la historia de Whitney Wolfe, cofundadora de Tinder y fundadora de Bumble, y su lucha contra la desigualdad de género en la industria tecnológica . Otra película, también de 2025, se titula “The Match” y es un drama biográfico surcoreano sobre dos jugadores de Go. Otras sinopsis incluyen un cortometraje de 2023 sobre una cita problemática y una comedia romántica de 2018 sobre un servicio de emparejamiento gubernamental.

Kató Tasty Caos | Las Condes

Kató Tasty Caos es de esos rincones que no solo se visitan, sino que se viven. Desde que entras, el lugar te envuelve con su mezcla perfecta entre desorden intencional y creatividad culinaria. Cada plato parece una pequeña revolución: sabores intensos, mezclas inesperadas y una presentación que abraza el caos sin perder el control.

El menú es una invitación a explorar. Nada es obvio, todo sorprende. Texturas que chocan, ingredientes que no deberían funcionar juntos, pero funcionan. Y en medio de esa propuesta desbordada, el ambiente acompaña: luces cálidas, música con actitud y un servicio que se mueve al ritmo del mismo caos delicioso que define la casa.

Kató Tasty Caos no pretende gustar a todos; pretende sacarte de la rutina, hacerte probar algo distinto y recordarte que la comida también puede ser un acto de rebeldía. Si buscas una experiencia que rompa esquemas, este es el lugar.