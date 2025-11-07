“Toda la conflictividad interna la ha hecho prisionera”: Mauricio Morales sobre candidatura de Jara
La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, se abrió a la posibilidad de renunciar o suspender su militancia en el Partido Comunista (PC) si es que se convierte en la próxima Presidenta de la República. El analista político de Mega, Mauricio Morales, abordó la idea señalando que “parece una cuestión menos relevante en comparación con otros problemas que presenta la candidatura”. Esto, a propósito de los últimos conflictos internos que han marcado su candidatura.
En esa línea, Morales sostuvo que “toda la conflictividad interna la ha hecho prisionera a ella de esa dinámica, lo que le ha impedido explotar lo más fuerte que hoy día tiene Jara que son sus atributos personales”.