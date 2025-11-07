Datos Gloriosos: Qué ver, qué hacer y qué comer este fin de semana

Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! Nuestra querida directora radial, Loli San Martín, te trae los mejores panoramas para que disfrutes al máximo, ya sea quedándote en casa con una buena serie o saliendo a comer con familia o amigos.

Frankenstein | Netflix

asada en la novela de Mary Shelley y estrenada en 1931, FRANKENSTEIN sigue las hazañas experimentales del Dr. Henry Frankenstein (Colin Clive) y su jorobado ayudante, Fritz, que roban cadáveres de las tumbas para los experimentos de Henry sobre la creación de vida humana.

Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero | Netflix

Videos personales y entrevistas inéditas muestran la genialidad, los sacrificios y la dualidad entre la vida pública y privada del icónico cantante y compositor Juan Gabriel.

Gatopardo Bistró: Restaurante Vitacura

Gatopardo Bistró, ubicado en Vitacura, destaca como un espacio moderno y elegante que combina cocina de autor con un ambiente relajado. Su carta fusiona sabores locales e internacionales —desde ceviches hasta baos y parrilla—, con opciones para todo tipo de comensales, incluyendo vegetarianos y veganos.

La coctelería es otro de sus puntos fuertes, con preparaciones cuidadas que complementan la experiencia gastronómica. Aunque los precios son altos y el ambiente puede resultar formal, el servicio y la calidad justifican la visita. Ideal para cenas especiales o reuniones con amigos, Gatopardo se consolida como una parada obligada en la creciente ruta gourmet de Vitacura.