Red Transformadora | Crece la economía chilena, pero ¿Cuánto ahorran las familias?

El Imacec de septiembre creció 3,2 % anual, impulsado principalmente por el comercio (10,8 %) y los servicios (3,3 %), según el Banco Central. La actividad no minera subió 3,8 %, mientras que la minería cayó 2,2 %. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que estos resultados respaldan la proyección de un PIB de 2,5 % en 2025.

Además, la tasa de ahorro nacional subió a 21,6 % del PIB, y la de los hogares llegó a 3,5 %, gracias al alza de salarios y mejores condiciones financieras. Sin embargo, expertos advierten que el repunte es coyuntural, debido al alto endeudamiento y la desigualdad: solo un 34 % de los hogares logró ahorrar en el último año, concentrado principalmente en los sectores de mayores ingresos.