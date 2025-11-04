Análisis Político: Quiénes se quedaron con el debate presidencial Archi 2025

Un Eduardo Artés desatado contra la prensa. Un Johannes Káiser desinhibido apelando a la derecha más dura. José Antonio Kast y Franco Parisi incómodos. Una Jeannette Jara que se dividía entre ser exministra y candidata presidencial. Evelyn Matthei algo confundida con su mensaje y a qué votante apela.

Fueron hartas las postales que nos dejó el debate presidencial de la Archi. Así lo comentaron Mauricio Morales y Rodrigo Sánchez en el Análisis Político de ‘Lo Que Faltaba’.