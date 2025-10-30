Datos Gloriosos: Qué ver, qué hacer y qué comer este fin de semana

Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! Nuestra querida directora radial, Loli San Martín, te trae los mejores panoramas para que disfrutes al máximo, ya sea quedándote en casa con una buena serie o saliendo a comer con familia o amigos.

Nadie quiere esto | Netflix

Una podcastera sexual agnóstica y un rabino recién soltero se enamoran y descubren si su relación sobrevive a sus vidas tan diferentes y a sus familias entrometidas.

Cuando ellas quieren | Netflix

Las vidas de cuatro amigas cambian cuando leen en su club de lectura “50 sombras de Grey”. El libro hace que la pasión, hace ya mucho dormida, renazca y altere sus hasta ahora monótonas vidas.

Restaurant Zulu en Alonso de Córdova

Zulu, ubicado en Alonso de Córdova 2337 en Vitacura, es uno de los nuevos imperdibles gastronómicos de Santiago. Su propuesta combina elegancia, cocina mediterránea moderna y una cuidada puesta en escena. La carta ofrece platos como atún sellado con puré de zapallo, pasta rellena de ostiones y entraña premium, junto con opciones vegetarianas. Con un ambiente sofisticado y servicio de primer nivel, Zulu se consolida como un punto ideal para cenas especiales y encuentros gourmet en uno de los barrios más exclusivos de la capital.

Libro: Muere Lentamente quien no sueña de Florencia Eluchans