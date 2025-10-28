Red Transformadora | Competencias transversales: ¿Cómo formar profesionales en un mundo que cambia?

El mercado laboral actual exige profesionales con habilidades transversales como pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, resiliencia y empatía, más allá del dominio técnico. Según el Foro Económico Mundial y el BID, estas competencias —junto con las digitales y socioemocionales— serán clave ante la automatización y la colaboración humano-máquina que marcarán el futuro del empleo.

Frente a este escenario, la Universidad Santo Tomás impulsa la Experiencia Tomasina, un modelo educativo integral que fortalece la inserción laboral, el bienestar estudiantil y la adaptación tecnológica. A través de alianzas estratégicas, la institución busca formar profesionales capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI con sentido ético, compromiso social y desarrollo personal, logrando altos índices de empleabilidad y una formación alineada con las demandas del futuro.