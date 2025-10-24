Datos Gloriosos: Qué ver, qué hacer y qué comer este fin de semana

Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! Nuestra querida directora radial, Loli San Martín, te trae los mejores panoramas para que disfrutes al máximo, ya sea quedándote en casa con una buena serie o saliendo a comer con familia o amigos.

La Diplomática T3 | Netflix

Kate Willer, nuestra amada Katy embajadora estadounidense en Reino Unido enfrenta presiones intensas. Su esposo podría estar implicado en el asesinato del presidente, Grace Penn ejerce un poder recién asumido y Hulk busca que Kate acepte la vicepresidencia, aunque ella no lo desea.

Ronda restaurant

Ubicado en Nueva Costanera 3950, frente a Casa Costanera, Ronda abrió sus puertas en agosto de 2025, inspirado en la ciudad española del mismo nombre. El restaurante ofrece una experiencia gastronómica que mezcla la cocina española tradicional con toques mediterráneos modernos.

Bajo la dirección de Rafa Puentes y con asesoría del chef Mauricio Jofré, Ronda se especializa en tapeo, con platos como tortilla de papas, pimientos de Padrón, croquetas, paellas y mariscos frescos.

El espacio de dos pisos cuenta con amplias terrazas y un ambiente moderno y acogedor, ideal para compartir en familia, con amigos o en pareja.

Feria: Joya Chilena este fin de semana