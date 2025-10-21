Red Transformadora | ¿Qué rol cumple la Contraloría General de la República en tiempos de desconfianza institucional?

Chile enfrenta un desafío constante en materia de transparencia y buen uso de los recursos públicos. Aunque existen instituciones sólidas, persisten irregularidades administrativas, ineficiencias y percepciones altas de corrupción, especialmente en municipios, gobiernos regionales y fuerzas de orden.

En este escenario, la contralora general Dorothy Pérez ha ganado protagonismo por fortalecer el rol fiscalizador de la Contraloría, revelando casos de irregularidades y devolviendo independencia y legitimidad a la institución. Su liderazgo ha posicionado a la CGR como un actor clave en la defensa de la probidad y el control estatal.

Según datos de 2024, un 72% de los chilenos considera que el país es corrupto, con las áreas de Compras, Contratación de Personal y Manejo de Información como las más afectadas. Ante esto, la Contraloría ha reforzado su labor preventiva mediante capacitaciones y normas de control interno.

Sin embargo, la CGR no fiscaliza todos los organismos del Estado: quedan fuera el Congreso, el Poder Judicial, el Banco Central, el Ministerio Público y las entidades privadas, que cuentan con sus propios mecanismos de control.