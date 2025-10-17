Datos Gloriosos: Qué ver, qué hacer y qué comer este fin de semana

¿Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! Nuestra querida directora radial, Loli San Martín, te trae los mejores panoramas para que disfrutes al máximo, ya sea quedándote en casa con una buena serie o saliendo a comer con familia o amigos.

La mujer del camarote 10 -Netlix

La Mujer en la Cabaña 10 es un thriller psicológico de 2025 dirigido por Simon Stone, quien coescribió el guion con Joe Shrapnel y Anna Waterhouse. Está basada en la novela de Ruth Ware de 2016.

Nadie nos vio partir – Netflix

Basada en la novela homónima de Tamara Trottner, narra la frenética búsqueda de una madre para recuperar a sus hijos, quienes fueron secuestrados por su marido como venganza. Esto marca el inicio del enfrentamiento entre dos de las familias más poderosas de la comunidad judía mexicana en la década de 1960.

Lex Dis Vins en el MUT

Marion Liss comenzó con Les Dix Vins hace más de 7 años, en un principio la empresa se dedicaba a la importación de quesos franceses. En el año 2015 y luego de venir de vacaciones a Chile, Guillaume Liss decide asociarse con su hermana y abrir una tienda física, además de comenzar con la importación de vinos. Luego de un año y una remodelación, Les Dix Vins abre su sucursal ubicada en la comuna de Las Condes, en Av. Vitacura, en la que además de ser una tienda es también un bar de vino y restaurante.

Koychi en el Mall Plaza Los Domínicos