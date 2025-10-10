Red Transformadora | Misión Lucy de la NASA: Explorando los orígenes del sistema solar y de la tierra

La NASA estudia los asteroides troyanos de Júpiter a través de la misión Lucy, la primera nave robótica en explorarlos. Estos asteroides, formados hace más de 4.000 millones de años, conservan pistas sobre el origen del sistema solar. Lucy, en su misión de 12 años, sobrevolará 11 asteroides —incluyendo troyanos y del cinturón principal— para analizar su geología, composición, masa y posibles satélites, ayudando a comprender la formación de los planetas exteriores y de la Tierra. La misión, llamada en honor al fósil humano “Lucy”, busca aportar claves sobre los orígenes planetarios. Adriana Ocampo, ejecutiva de la NASA, destaca su importancia para entender la historia evolutiva del sistema solar.