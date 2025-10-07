Red Transformadora | Banco Mundial elevó su proyección de crecimiento para Chile en 2025

El Banco Mundial elevó su proyección de crecimiento para Chile en 2025 desde 2,1% a 2,6%, superando las estimaciones del Gobierno (2,5%) y del FMI (entre 2% y 2,5%), y alineándose con el rango del Banco Central (2,25%-2,75%). Para 2026, el organismo espera un crecimiento de 2,2%.

Según el informe, Chile se verá beneficiado por un mayor consumo privado y sus exportaciones mineras, destacando además el rol del emprendimiento en el dinamismo económico. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró la revisión al alza y señaló que refleja una convergencia positiva entre las proyecciones del mercado y las del Ejecutivo.

En el plano regional, el Banco Mundial proyecta un crecimiento promedio de 2,3% en 2025 y 2,5% en 2026 para América Latina, con revisiones a la baja para Argentina, Bolivia y Colombia, y alzas para Ecuador, Paraguay y Perú. El organismo también recomendó a los países invertir en capital humano, mejorar el entorno empresarial y ampliar el acceso al financiamiento para fortalecer el crecimiento y la productividad.