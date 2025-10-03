Red Transformadora | La nueva normativa que obliga a pagar IVA a todas las compras internacionales

Desde el 25 de octubre, todas las compras en plataformas internacionales como Shein, Temu, AliExpress, Shopee o Amazon estarán sujetas al 19% de IVA, sin importar su valor. Con ello se elimina la exención que permitía ingresar productos de hasta 41 dólares sin impuestos.

La medida forma parte de la Ley N°21.713 y busca aumentar la recaudación fiscal en un 1,5% del PIB, además de combatir la informalidad. En 2024, más del 93% de los envíos al país estuvieron bajo el monto exento, lo que refleja el impacto que tendrá la normativa.

El cobro del IVA será realizado directamente por las plataformas inscritas en el SII —como AliExpress, Amazon, Shein, Temu y Shopee—, lo que agilizará el proceso. Si la tienda no está registrada, el comprador deberá pagar el impuesto en Aduanas, lo que puede retrasar la entrega.

En la práctica, los precios subirán: un producto que hoy cuesta US$30 pasará a costar unos US$35,7. A cambio, se simplifican los trámites, ya que se elimina el arancel del 6% para compras inferiores a 500 dólares, quedando solo el 19% de IVA.