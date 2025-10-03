Datos Gloriosos: Qué ver, qué hacer y qué comer este fin de semana

¿Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! Nuestra querida directora radial, Loli San Martín, te trae los mejores panoramas para que disfrutes al máximo, ya sea quedándote en casa con una buena serie o saliendo a comer con familia o amigos.

La Casa Guiness | Netflix

“La casa Guinness” es una serie dramática histórica de Netflix creada por Steven Knight sobre la familia que fundó la famosa cerveza, centrada en el Dublín de 1868, tras la muerte del patriarca, cuando sus cuatro hijos compiten por el control del imperio cervecero entre secretos, ambiciones y luchas de poder que ponen en riesgo el legado familiar. La serie mezcla hechos reales con ficción, mostrando la compleja relación de la riqueza y el poder con la sociedad y política irlandesa.

El niño que perdió la guerra | Julia Navarro

“El niño que perdió la guerra”, de Julia Navarro, narra la historia de Pablo, un niño español enviado a la Unión Soviética durante la Guerra Civil, quien crecerá en un régimen totalitario mientras su madre intenta recuperarlo . La novela contrapone el exilio y la opresión del estalinismo con la lucha por la libertad y el valor de la cultura, explorando la pérdida de identidad y la desolación que sufren los niños en las guerras y los totalitarismos.

Fiamma le due Torre | La Dehesa